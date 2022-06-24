Його обстріляли на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Громадянин РФ, капітан підбитого окупантами в лютому цивільного судна Millennium spirit через отримані травми помер у лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор Одеської області Сергій Костенко.

Він зазначив, що військові РФ знищили обстрілами в акваторії Чорного моря, неподалік Одеси, три цивільних судна, ще три судна окупанти захопили.

Як уточнив прокурор, в числі обстріляних суден – Helt (прапор Панама) і Millennium spirit (прапор Молдова).

Костенко нагадав, що обидва судна російські військові моряки обстріляли на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. При цьому значна частина членів екіпажів цих цивільних суден – росіяни.

"Моряки (цивільних суден – УНІАН) були врятовані нашими рятувальниками. Потім цих моряків рятували наші лікарі... Капітан Millennium spirit, який отримав тяжкі опіки, помер. Всім була надана відповідна медична допомога. Решта відбули на батьківщину", - розповів Костенко.

Він підкреслив, що Україна – цивілізована країна, тому постраждалі моряки цивільних суден насильно не утримувалися.

За даними Костенка, точно встановлено, що ракети по суднах були спрямовані з боку Чорного моря, де в цей час перебували тільки військові кораблі РФ.

"У цей час там не було українських кораблів", - акцентував прокурор, додавши, що зараз слідство встановлює, з якої причини ВМС РФ завдали удару по своїх співвітчизниках.

Костенко підкреслив, що окупантам було відомо, по яких саме суднах вони завдають ударів, оскільки капітани інформували про це російських військових по відповідних каналах зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого неподалік порту "Південний" (Одеська обл.) на якірній стоянці 355 сталося попадання двох російських ракет у бункерувальник Millennium spirit (прапор Молдови), у якого була на борту велика кількість мазуту і дизельного пального. В результаті цієї атаки судно загорілося. Десять чоловік екіпажу судна – громадяни Російської Федерації і жителі Криму – евакуювалися, стрибнувши у воду. На допомогу їм вийшли два українських буксири, які врятували екіпаж. Постраждалих доставили в лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, в тому числі зі значним переохолодженням. Двоє людей були без свідомості, зокрема капітан судна, який отримав 45% опіків тіла.

Наступного дня, 26 лютого, в Чорному морі росіяни захопили два цивільних українських судна – танкер "Афіна" і суховантаж "Принцеса Ніколь".

На початку березня біля Одеси росіяни потопили торгове судно Helt (прапор Панама). Воно перебувало біля входу в Одеську затоку, після ракетного удару розкололося і пішло на дно. Екіпаж складався з шести осіб (чотирьох українців і двох росіян).

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