За його словами, росіяни використовували "вишки Бойка" в Чорному морі для захисту флоту від "Нептунів".

Росія використала захоплені у 2014 році бурові платформи в Чорному морі, по яких вдарила Україна, для захисту своїх кораблів від українського комплексу "Нептун". Там росіяни розміщували свої станції радіоелектронної боротьби.

Про це розповів глава Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю ICTV.

"Чому вони мали таке значення? Мало того, що вони крали наш газ, мало того, що вони взагалі вкрадені в України в 2014 році, росіяни розміщували на них свої станції радіоелектронної боротьби", – сказав Резніков.

Водночас Резніков зазначив, що всі можуть переконатися в тому, що Україна завдала удару по платформах, якщо подивляться на супутникові знімки: там видно, що "вишки" горять.

"Ось так сталося, що хтось невдало курив на тих вишках, і тепер вони не використовуються для цілей, які задумали росіяни", - додав міністр.

ЗСУ вдарили по "вишках Бойка": що відомо

Збройні Сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Після цього у Росії пригрозили ударами у відповідь по "центрам прийняття рішень" у Києві.

Довідка УНІАН. РФ в 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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