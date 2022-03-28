Комендантська година буде починатися о 21.00.

В Одесі скорочено час комендантської години. Тепер вона буде розпочинатися о дев'ятій вечора.

Про це журналістам повідомили в прес-службі мерії.

Так, з 29 березня по розпорядженню начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка комендантська година буде починатися о 21:00 і закінчуватися о 06:00.

У цей час перебування людей у визначений час на вулицях міста та в інших громадських місцях заборонено без спеціально виданих перепусток.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня російські окупанти випустили по Одесі дві ракети, які були успішно збиті українською ППО.

Ворог продовжує проводити повітряну розвідку узбережжя і чинити психологічний тиск на цивільне населення.

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