Снаряд супротивника влучив у церкву, зазначив очільник Луганської ОВА.

Окупанти обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, поранено двох священників.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Орки обстріляли черговий храм і поранили двох священників. Рашистський снаряд потрапив до церкви на честь святителя Луки Кримського в Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму", - повідомив він.

За словами Гайдая, осколками поранений настоятель, а також священник іншого храму, який в цей момент знаходився на храмовій території.

Нагадавши, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Рубіжне.

28 березня стало відомо, що в результаті обстрілу Рубіжного загинула одна особа.

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