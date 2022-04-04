Окупанти обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, поранено двох священників.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Орки обстріляли черговий храм і поранили двох священників. Рашистський снаряд потрапив до церкви на честь святителя Луки Кримського в Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму", - повідомив він.
За словами Гайдая, осколками поранений настоятель, а також священник іншого храму, який в цей момент знаходився на храмовій території.
Нагадавши, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Рубіжне.
28 березня стало відомо, що в результаті обстрілу Рубіжного загинула одна особа.