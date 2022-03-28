В одному з населених пунктів Сумської області російські військові взяли у полон 21-річного хлопця.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголошує, що окупанти обстріляли Сумський район ракетами "повітря-земля" та скинули авіабомби.

Про це йдеться у повідомленні в його Telegram-каналі щодо ситуації на Сумщині за минулу добу.

"Військові РФ вивозять наших жителів в інші області та влаштовують допити. Так, автомобіль місцевого мешканця зупинили на одному з блокпостів Конотопського району. Окупанти почали перевірку документів та автомобіля, а після цього витягли його з власної машини, заштовхали у свою і повезли до Київської області", - зазначив Живицький.

Там чоловікові надягли наручники, роздягли та довго тримали біля сіновалу на холоді. Пізніше, погрожуючи вбивством, його почали допитувати про саме місто Конотоп та позиції Збройних сил України в районі. Після цього чоловіка відвезли назад до його машини, віддали одяг і повернули телефон без сім-карти.

"Ще одна ситуація нещодавно трапилась у Путивлі. Там військові РФ взяли в полон 21-річного хлопця. Відомо, що чоловіка викрали разом із машиною "Фіат Сієна "ВМ8956АТ", - мовиться у дописі.

Живицький також нагадав, що напередодні в одному з сіл Буринської громади колона російської техніки наїхала на родину мирних жителів, які йшли узбіччям дороги. "Батька сім'ї не вдалося врятувати, чоловік помер від травм у лікарні. Ще двоє - жінка та дитина знаходяться у медичному закладі з переломами та забоями. Дитині зробили операцію", - розповів голова ОВА.

Також він повідомив, що 26-27 березня до сумської лікарні доставляли постраждалих мирних жителів Тростянця. "Місто було в окупації, лікарня останні дні не працювала і травмованих довгий час не могли доставити на лікування до інших міст", - пояснив Живицький.

Зокрема, одна жінка отримала проникаюче осколкове поранення під час артобстрілу військовими РФ ще 9 березня. Іншу - поранило осколком шість днів тому. Обом постраждалим надали медичну допомогу. По місту продовжують збирати поранених.

"Також учора орки вчергове обстріляли будинки мирних жителів Сумщини. Постраждали люди з Лебедина, Великої Писарівки, Олександрівки та Великого Самбору. У них пошкоджені помешкання після обстрілів військами РФ", - наголосив Живицький.

Сьогодні ж, 28 березня, зазначив він, під час повітряних тривог по Сумщині "російська ворожа армія обстріляла наші території ракетами "повітря-земля" та скинула авіабомби". "Усі прильоти - Сумський район", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, війська Російської Федерації 24 лютого рано-вранці вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Суми. Раніше Генеральний штаб Збройних сил України попереджав, що супротивник не полишає спроби відновлення наступальних дій для захоплення Сум.

Вас також можуть зацікавити новини: