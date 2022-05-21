Супротивник відкривав вогонь по Сумському району, зазначили в обласній військовій адміністрації.

Ворог понад годину обстрілює Сумщину з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, близько 9:00 росіяни зі своєї території вели артобстріл територій Білопільської громади.

"Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району. Усі подробиці згодом", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Кремль не оголосив Україні війну - ворог стверджує, що йде "спецоперація", зокрема, для "денацифікації" громадян нашої держави.

Супротивник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів, в тому числі в Сумській області.

В ООН вже зафіксували в нашій країні загибель через агресора 3 381 особи. В Організації зазначили, що були поранені 3 680 осіб.

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