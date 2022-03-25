Про захоплення міста рашистами стало відомо ще на початку березня.

У вогні і диму Тростянецька громада на Сумщині. З самого початку війни там тривають запеклі бої із російськими загарбниками.

До міста важко повноцінно доставити ліки, продукти харчування засоби гігієни. Всі магазини розграбовані, а в місті постійно проводять обшуки і працюють снайпери. Втім, міський голова каже, що одне з найкращих міст України має надію на звільнення.

"Місто тримається!!! З останніх сил. За місто ідуть сильні бої і всі ми робимо все, щоб його пошвидше звільнили наші збройні сили.", – написав 25 березня на своїй сторінці у Facebook Юрій Бова.

По захоплення міста рашистами стало відомо 4 березня. Наразі у Тростянці небезпечно просто перебувати на вулиці, бо загарбники розстрілюють мирних людей. Згадується, що жінки народжують дітей просто вдома, бо немає можливості дістатися до лікарні, яка також була неодноразово обстріляна окупантами.

Але віра в перемогу не полишає ні на мить. "Треба витримати! Треба єднання і допомога кожного! Ми переможемо!" – наголошує міський голова.

Яка ситуація в Сумській області

Додамо, окупанти також тимчасово контролюють міста та села на Херсонщині. У них були плани проголосити там псевдореспубліку, але всі плани "розбилися" через місцевих жителів, які вийшли на мітинг під дулами російських автоматів.

Станом на сьогодні, втрати окупантів в Україні перевищили 16 тисяч осіб. Разом з тим українські сили оборони вже знищили 115 літаків і 125 гелікоптерів.

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