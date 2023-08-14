Наша країна завжди готується до найгіршого варіанту розвитку подій, зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні з РФ триває, і зараз немає ознак того, що супротивник веде підготовку до наземної наступальної операції на Рівненську область.

Для того, щоб ворог створив необхідні сили й почав наступальні операції на Рівненському напрямку, йому знадобиться більше, аніж місяць, розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, точно не можна зараз сказати, що трапиться у майбутньому, і українська сторона завжди готується до найгіршого варіанту розвитку подій.

"Якщо ми готові до найгіршого сценарію, то будемо готовими, якщо сили ворога будуть й меншими. Я скажу так, зараз цієї загрози буквальної немає, але вона може утворитися надалі. Щоб ворогу створити необхідні сили і почати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше ніж півтора місяця", - сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

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У Рівненській області продовжують посилювати кордон з Білоруссю, яка дозволила росіянам 24 лютого 2022 року вдертися на українську землю, й тепер на її території знаходяться найманці з російської приватної компанії "Вагнер" і кадрові військові РФ, які нібито беруть участь у "навчаннях". За словами Наєва, на білоруську землю перекинули до 6,5 тисяч "вагнерівців".

Важливі новини України - війна триває

У липні Сергій Наєв повідомив, що Рівненський, Волинський та Житомирський напрямки є загрозливими. Генерал-лейтенант підкреслив, що ці напрямки скоро краще прикриють інженерними загородженнями.

Раніше - на початку червня, президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ ЗСУ розпочався. Українські воїни на півдні та сході нашої країни вже звільнили від росіян чимало землі. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, на півдні України оборона окупантів "тріщить по швах".

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