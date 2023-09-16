Українська ППО заважає російським вертольотам використовувати раніше високоефективні протитанкові ракети

У Росії визнають ефективність української ППО проти російських вертольотів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південним військовим округом (ПВО) генерал-лейтенант Андрій Гурульов поскаржився на брехню в російських військових і підкреслив ефективність української ППО проти російських вертольотів", - йдеться у звіті.

Гурульов зазначив, що українська ППО заважає російським вертольотам використовувати раніше високоефективні протитанкові ракети, відзначають аналітики.

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"Він повторив поширені скарги на здатність України наносити удари безпілотників по російських тилах і недостатні російські контрбатарйні можливості", - йдеться у звіті.

Також, як відзначають аналітики, Гурульов поскаржився, що культура брехні в російській армії є основною проблемою, яка перешкоджає російській перемозі в Україні, і стверджував, що неправдиві повідомлення призводять до неправильного прийняття рішень на багатьох рівнях у російській армії.

Українське небо стає небезпечним для окупантів

Як повідомляв УНІАН, у ЗСУ заявили, що на півдні України протягом останніх двох днів зменшилась кількість авіанальотів російських окупантів, однак побільшало обстрілів з артилерії та танків.

Як повідомляли у Повітряних Силах українські військові дефіцитні зенітні керовані ракети не витрачають на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет.

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