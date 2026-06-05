Росія почала атакувати Запоріжжя FPV-дронами: у ЗСУ пояснили, які БПЛА 'долітають'

Зараз нарощуються механізми та засоби радіоелектронної боротьби в обласному центрі та за його межами.

Росія почала атакувати Запоріжжя FPV-дронами - ймовірно, ворог застосовує БПЛА, оснащені LTE-модемами. Про це розповіли у Силах оборони Півдня України.

"Цей тиждень видався для Запоріжжя важким, адже місто почали атакувати російські FPV-дрони. Зафіксовані влучання у житлові будинки, адміністративні будівлі та громадський транспорт, зокрема у центрі міста. Також ворожі безпілотники цілеспрямовано завдають ударів по вогненебезпечних обʼєктах таких як автозаправні станції АЗС", - йдеться у повідомленні.

За словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, ворог здійснює поодинокі спроби застосування FPV-дронів безпосередньо по Запоріжжю. Через відстань до міста звичайні ударні безпілотники поки не можуть ефективно діяти на більшості території обласного центру, зазначають військові.

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"Дальність звичайного FPV-дрона не дозволяє залетіти на 25-30 кілометрів. Зараз ворог знаходиться від Запоріжжя приблизно за 30 кілометрів. До того ж оператори дронів не сидять прямо на передовій, а дещо в глибині. FPV-дрон, навіть дрон на оптоволокні, поки що на таку відстань не летить", – розповів речник.

Проте окупанти постійно намагаються збільшити дальність застосування безпілотників і використовують їх для ударів по логістиці та залякування цивільного населення.

Ймовірно, вважають українські військові, під час нинішніх атак росіяни використовують LTE-модеми, заглушити які доволі непросто, адже доведеться вимикати увесь звʼязок для населення, а це, у тому числі означає обмеження конституційних прав громадян на користування засобами комунікацій.

Водночас у ЗСУ наголошують, що зараз Угруповання військ (сил) "Південь" вживає низки різних заходів щодо протидії ворожим дронам-камікадзе.

"У тісній співпраці з головою Запорізької ОВА та іншими складовими Сил оборони України, а також за підтримки вищого військового керівництва держави ми нарощуємо механізми та засоби радіоелектронної боротьби - не лише за межами Запоріжжя, а й у самому обласному центрі", - наголошують військові.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин сьогодні повідомив, що на півдні росіяни провалили дедлайни щодо захоплення населених пунктів, але зараз перед противником поставлені нові терміни для захоплення української території. За даними військового, нові дедлайни, ймовірно, пов’язані з тим, що диктатор Володимир Путін нещодавно заявив про нібито захоплення 80% Запорізької області. Це не є правдою, але новим підрозділам загарбників ставлять нові завдання й вони намагатимуться їх втілювати тим. Зокрема, зазначив Волошин, противник активізує штурми тощо.

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