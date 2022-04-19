Місцева влада не визнала цю "подію" та скерувала до Служби безпеки України та поліції відповідну заяву про порушення законодавства.

У Розівці Запорізької області російські окупанти під дулом автоматів змусили людей проголосувати на "референдумі".

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, про це розповів голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський.

Як відомо, з 2 березня російські війська окупували територію Розівської територіальної громади Пологівського району.

Весь цей час окупанти проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори "Л/ДНР".

Відомо, що нещодавно в громаду приїздив один з ватажків так званої республіки ДНР.

За словами Крупського, наразі є інформація, що місцеве населення, переважно людей похилого віку та переселенців з Маріуполя, обманом зібрали у місцевому будинку культури.

Людям сказали, що будуть обговорюватись питання виплати пенсії та з'ясовуватись їх соціально-побутові потреби.

Насправді ж місцевим озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового "мера", якогось "активу села", а потім і про звернення до "ДНР" про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя.

"Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України... Ми знаємо, що це фейкова й підступна подія, яка несе загрозу перш за все, самим мешканцям громади. Ми знаємо, що вона незаконна. І ми ніколи не визнаємо ці події", - зазначив Крупський.

Він наголосив, що відповідну заяву вже скеровано до Служби безпеки України та поліції.

"Ми знаємо про всіх колаборантів, які брали в цьому участь", - додав голова РДА.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Херсонській області на початку травня російські окупаційні війська мають намір провести псевдореферендум для створення так званої "ХНР". Його рашисти планують на період з 1 травня по 10 травня.

Координатор виборчих та політичних програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що так званий "референдум" окупантів не буде мати жодних юридичних наслідків.

У свою чергу Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що окупанти в місті Снігурівка Миколаївської області готують "референдум" щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: