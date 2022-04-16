У Запоріжжі збито дві ракети російських окупантів, але уламки травмували жінку.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.
"Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, від вибуху у будинках повилітали вікна.
"Масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. За словами медиків, загрози для її життя немає", - сказано у повідомленні.
Крім того, надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно.
Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль.
Раніше повідомлялося, що у Пологах від обстрілу постраждала 12-річна дитина, а в Гуляйполі окупанти застосували "Гради" і фосфорні бомби.