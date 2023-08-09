Україна отримає 25 танків, а також іншу техніку.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили передачу Україні великої партії танків Leopard 1 і назвали точну кількість. Раніше ЗМІ повідомляли, що німецький концерн Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у Бельгії для передачі їх Україні

Як заявили в Міноборони ФРН, відповідаючи на запитання кореспондента DW, Україна отримає 25 танків Leopard-1.

Також Німеччина передасть нашій країні п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин і два навчальних танки.

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Придбання танків для України в Бельгії - що відомо

8 серпня ЗМІ писали, що неназвана країна викупила у бельгійської компанії OIP Land Systems велику партію німецьких танків Leopard 1 для подальшого постачання цієї техніки Збройним силам України.

Пізніше німецьке видання Handelsblatt повідомило, що таємним покупцем виявилася німецька компанія Rheinmetall.

Джерела видання повідомили, що концерн Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1. Перед відправкою танків в Україну концерн їх відремонтує.

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