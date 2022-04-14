Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині, поціливши в один з приватних будинків в районі міста Городня.

Про це у Facebook повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини із забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні", - йдеться у повідомленні.

В командуванні зазначили, що, попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Раніше Оперативне командування "Південь" повідомляло, що ЗСУ знищили 8 одиниць ворожої техніки та 54 солдат армії РФ на Херсонських та Миколаївських напрямках за 14 квітня.

Також російські окупанти попереджають родичів, щоб ті не їхали воювати в Україну.

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