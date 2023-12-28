Більшість із них розподілено між бухтами Новоросійська.

Очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, куди російські окупанти забрали кораблі з порту Феодосії після удару Збройних сил України.

В ефірі телеканалу "Еспресо" вона зауважила, що "за мародерським принципом окупанти забрали все, розуміючи що загроза реальна, вони її відчули".

"Зараз частину вони намагаються тримати у відкритому морі, а більшість, все ж таки, розподілено між бухтами Новоросійська. Також деякі кораблі, поки що, залишаються у Севастополі. Але очевидно, що росіяни вже збирають речі", - заявила Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що стосовно військових бойових кораблів Росії в Криму немає сталої цифри, вони продовжують маневрування.

"Один з великих десантних кораблів, очікуючи завершення своєї "долі", продовжує курсувати між Севастополем і Новоросійськом, перевозить майно. Очевидно, вони виводять все, що можуть. Незважаючи на заяви росіян, інфраструктура портів - це теж законний об'єкт для ураження, який забезпечує спорядження тих самих військових кораблів", - сказала речниця.

Знищення ВДК "Новочеркаськ" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 грудня у Феодосії, яка знаходиться у тимчасово окупованому Росією Криму, пролунали потужні вибухи - Збройні сили України вдарили по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Супутникові знімки Феодосійського порту показали, що корабель було знищено.

Головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що Росія зможе замінити цей корабель не раніше 2035-2036 років.

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