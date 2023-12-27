У момент удару по ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії на борту корабля знаходилося 77 контрактників і невідоме число строковиків.

Ряд OSINT-розслідувачів опублікували супутникові знімки Феодосійського порту від Maxar за 5 і 26 грудня. На них видно ВДК "Новочеркаськ" до і після атаки.

Розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт опублікував детальні супутникові знімки корабля "Новочеркаськ" до і після українського удару.

"Показуємо нові супутникові знімки, на яких видно російський корабель після того, як його атакували напередодні у Феодосійському порту. Для порівняння – знімок від Maxar за 5 грудня і 26", - написало Радіо свобода.

У момент удару по ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії на борту корабля знаходилося 77 контрактників і невідоме число строковиків, пише паблік "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на неназване джерело

"Більше половини з них з високою часткою ймовірності загинули. За внутрішніми обліками Міноборони 33 моряки і 4 солдати строкової служби вважаються зниклими безвісти. З моменту атаки пройшло більше доби і швидше за все нікого з них не знайдуть живими", - розповів співрозмовник "ВЧК-ОГПУ". 29 окупантів були поранені, серед них були офіцери.

"Командир ВДК капітан 2 рангу Микола Степаненко (пошкоджена ключиця і плече) і старпом зараз лежать в госпіталі в одній палаті. Троє поранених у важкому стані, один вже був транспортований до Москви в госпіталь Вишневського, двоє очікують перевезення туди ж", - зазначає тг-канал.

Удар по порту Феодосії

У ніч на 26 грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ".

На борту великого десантного корабля "Новочеркаськ" під час атаки ЗСУ могли перебувати близько 80 осіб. Про це сказав прес-секретар Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

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