Підозрюваному у держзраді екс-нардепу ввижається, що Україна готується "завдати шкоди та втрат Росії".

Екс-нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який втік з України, запропонував Росії вдарити ядерною зброєю по Україні.

Відповідний заклик він опублікував у Telegram.

Зрадник Кива заявив, нібито "Зеленський, його оточення та Західні куратори, найбільше бояться завдання РФ - превентивного удару, зброєю масового ураження", тобто ядерною зброєю.

Війну, яку Росія розв'язала в Україні, Кива називає як завгодно, але не війною.

"Саме це може поставити крапку у сьогоднішньому протистоянні, не лише з українською владою, а й усім Заходом. Який активно і вже відкрито сьогодні бере участь у воєнному конфлікті в Україні. Далі участь Заходу тільки зростатиме, а значить і жертви з обох боків збільшуватимуться в геометричній прогресії. Затягується час і готуються нові кроки для заподіяння шкоди та шкоди Росії", - заявив Кива.

На цьому божевільні "думки" Киви не закінчилися. Він заявив, що "грати за правилами" неможливо, бо їх нібито "Захід написав у своїх інтересах і лише для того, щоб ефективніше можна було вас знищити". Кого "вас" - не зазначається.

Зрадник також назвав президента України "терористом", з яким "не можна вести перемовини".

"Переговори з терористом-Зеленським однаково нічого не дадуть і не принесуть. Та й не можна вести переговори із терористами", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Киві вже оголосили про підозру у державній зраді. Згодом генпрокурорка Венедіктова підписала нову підозру зраднику - за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу.

Зараз екс-депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місцеперебування скандального політика не встановлено.

Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії.

Вас також можуть зацікавити новини: