Нуланд відзначила героїчний спротив українців.

Війна в Україні, ймовірно, не завершиться дипломатичним шляхом, а триватиме до її повної перемоги.

Про це заявила "РБК-Україна" заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, відповідаючи на питання, де буде вирішуватися результат війни: на полі бою або за столом переговорів.

"Очевидно, якби Путін щиро хотів сісти за стіл переговорів, в будь-яку хвилину за його вибором, хоч сьогодні ввечері, він міг би оголосити про припинення вогню, і ми могли б вести переговори за столом. Це було б правильним, гідним і моральним кроком. Або повністю відмовитися. Так що це в його руках. І ми хотіли б, щоб це закінчилося дипломатичним шляхом. Але якщо Путін не бажає бути щирим, і якщо він буде продовжувати наполягати на капітуляції України, як і раніше, то українці будуть продовжувати цю боротьбу, і ми будемо продовжувати допомагати вам, поки ця боротьба не буде виграна", - говорить вона.

Що стосується термінів війни, Нуланд зазначила, що США вірять у перемогу України й сподіваються, що це відбудеться якомога швидше, тому і передають все необхідне для неї.

"Ми бачимо, як Україна воювала неймовірно хоробро і зазнала втрат зі свого боку, але ми бачимо і величезні втрати російської сторони вбитими і пораненими. Ми бачимо їх знищену техніку. Ми бачимо, як вони втрачають величезну кількість танків, сучасних систем, авіації, озброєнь, які Путін не може замінити, тому що йому в цьому ніхто не допомагає і тому, що йому не вистачає російської молоді, яка готова воювати в цій жахливій, злісній, жорстокій, аморальній війні", - сказала вона.

Раніше сьогодні в британській розвідці повідомили, що через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені й досягнуті ціною значних втрат.