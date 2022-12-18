Росіяни використовували свої мобільні для дзвінків додому, саме так їх вдалося вистежити і ліквідувати.

Військові ЗСУ навесні встановили місцеперебування російських окупантів через мобільні телефони, якими вони користувались для того, щоб телефонувати додому.

Як повідомило видання The New York Times, тоді українці зафіксували підозрілу активність іноземних мобільних у лісах поблизу українсько-білоруського кордону.

Як пояснило видання, російські військові дзвонили з мобільних додому і з'являлися в українських стільникових мережах. Цю активність зафіксували фахівці, які стежать за рухом транспорту на предмет порушення ПДР і зрозуміли, що чують окупантів в режимі реального часу.

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"Ми слухали, як російські військові панікували, і дзвонили своїм друзям та родичам… Вони використовували ці телефони для рішень про свої подальші дії", - розповів український фахівець.

"Ми зрозуміли, де знаходиться противник, які номери вони використовують", - прокоментував фахівець.

Видання додало, що таким чином вдалося визначити розташування російських окупантів, після чого координати були передані ЗСУ для подальшого знищення ворога.

"Ми не дали противнику рухатися далі. В перші дні, коли вони робили дурні помилки, ми використовували їх дурні помилки у своїх інтересах", - зазначив фахівець.

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, ЗСУ використовували сигнали мобільних телефонів і відео з TikTok, щоб знищити підрозділ кадировців. Він зазначив, що з моменту завантаження одного відео знадобилося 40 хвилин, щоб визначити місцезнаходження підрозділу біля аеропорту Гостомель на північний захід від Києва. Він повідомив, що військові потім вразили їх "Точкою-У".

Війна РФ проти України: втрати окупантів

ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів на всіх напрямках. Зокрема, на Луганщині через значну кількість поранених окупаційна влада передала під потреби російських військових лікарні у двох містах.

Як зазначають у Пентагоні, зима буде дуже динамічним часом в Україні.

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