З міркувань безпеки точна кількість звільнених сьогодні військовополонених не розголошується.

Українська сторона продовжує повертати своїх військових з російського полону, але деякі категорії військових є особливо складними для обміну.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону. "Черговий етап великого обміну за результатами двомовностей в Стамбулі. В ході цього етапу сьогодні були звільнені, важко хворі та важкопоранені. І молоді захисники – 25 років і молодші", - деталізував Юсов.

За його словами, більшість повернутих сьогодні захисників - це офіцери, і саме ця категорія є найскладнішою для повернення. З міркувань безпеки точна кількість звільнених сьогодні не розголошується, оскільки переговори ще тривають.

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"Те, що сьогодні повернулися більшість офіцерів – це дуже добрі новини, тому що це категорія, яку повертати складно. Хоча насправді нікого не легко повертати з російської неволі. І цей обмін весь тиждень супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу, дезінформацією, тиском на родичів наших полонених", - сказав він і додав, що Україна тримається, а переговорна група працює і повертає своїх додому.

Обмін військовополоненими 14 червня

Сьогодні Україна визволила з російського полону тих військових, які знаходилися там ще з 2022 року. Серед них воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що велика частина звільнених сьогодні - офіцерський склад. Найстаршому з повернутих - 63 роки, наймолодшому - 21 рік.

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