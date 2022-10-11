Наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, а найстаршому – понад 50.

Серед звільнених сьогодні з полону 32 українських захисників троє офіцерів, 28 солдат і один матрос.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство оборони України.

"Звільнені з полону оборонці належать, зокрема, до 72, 24 та 58 окремих механізованих бригад, 26 окремої артилерійської бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 109 окремого гірсько-штурмового батальйону", - сказано в повідомленні.

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В Міноборони зазначають, що наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, найстаршому - 51 рік.

"Підготовка до наступних обмінів триває. Україна робить усе можливе, щоб кожен наш захисник був знайдений та звільнений з полону", - сказано в повідомленні.

Звільнення українських воїнів з ворожого полону - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив сьогодні про проведення чергового обміну полоненими, внаслідок якого вдалося звільнити 32 наших воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Він зазначив, що багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

За відомостями заступника міністра оборони України Ганни Маляр, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, з російського полону звільнили 808 осіб.

Зокрема, 21 вересня полону супротивника повернулися 215 воїнів. Серед звільнених, зокрема, були 118 бійців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників й іноземці, які воювали за Україну, і яким окупанти погрожували смертю.

Також з полону звільнили п'ятьох командирів, вони до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента держави Реджепа Тайїпа Ердогана.

29 вересня відбувся ще один обмін полоненими - Україна повернула двох цивільних та чотирьох морських піхотинців.

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