З першого дня повномасштабного вторгнення Асан Ісенаджиєв рятував життя військових і цивільних.

Серед тих, хто 31 грудня повернувся з російського полону, є представник корінного кримськотатарського народу, парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджиєв. Про це постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу, парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджиєв повернувся додому з ворожого полону! З першого дня повномасштабного вторгнення він рятував життя наших громадян — військових і цивільних", - написала вона.

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Новий великий обмін напередодні 2023 року

31 грудня відбувся черговий великий обмін полоненими.

З російського полону повернулися 140 українців, зокрема два бійці Збройних сил, 15 бійців Сил тероборони, 22 військовослужбовця Нацгвардії, 11 військовослужбовців ВМС та 10 ДПСУ. Серед них 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

Серед визволених сьогодні, зокрема, оборонці Маріуполя – 44, полонені з донецького напрямку – 48. Є звільнені, які були взяті в полон на Луганському, Харківському напрямках, а також у Київській області. Також обміняні та звільнені двоє захисників острова Зміїний та один полонений із Запорізької АЕС.

У вересні Україна визволила командирів "Азову".

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 64 воїни Збройних сил.

У жовтні Україна звільнила з російського полону 108 жінок.

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