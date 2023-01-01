З полону країни-агресора за 2022 рік вдалося звільнити майже 1600 осіб, серед яких – військові та цивільні.

З російського полону у вже минулому році вдалося звільнити майже 1600 осіб, серед яких – військові та цивільні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Мінінтеграції України.

Всього за 2022 рік з російської неволі вдалося звільнити 1464 військовослужбовців і 132 цивільних. Обміни полоненими відбувалися спільними зусиллями офісу Президента, ГУР МОУ, СБУ та Мінреінтеграції.

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Соціальний супровід звільнених з полону та первинну допомогу забезпечує Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції.

31 грудня Україна провела великий обмін полоненими

Останній обмін полоненими у 2022 році відбувся 31 грудня. Додому повернулися 140 українців. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо, захисники з Бахмутського напрямку.

Крім того, серед тих, хто повернувся 31 грудня з російського полону, є представник корінного кримськотатарського народу, парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджієв. З першого дня повномасштабного вторгнення чоловік рятував життя військових і цивільних.

Також вдалося повернути пітбуля з "Азовсталі" на прізвисько "Адік", який був евакуйований разом із захисниками Маріуполя, але потім вивезений до Росії і "подарований" Кадирову як трофей.

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