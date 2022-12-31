Пітбуля повернули в рамках новорічного обміну.

З російського полону звільнено пітбуля захисників "Азовсталі", якого у червні нібито передавали главі Чечні Рамзану Кадирову, йдеться у дописі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Пес був евакуйований з "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до Росії.

У червні пропагандисти з "РИА Новости" заявляли про передачу російським "волонтером" з Рязані Юрієм Ковановим пітбуля чеченському главі Рамзану Кадирову.

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За словами Кованова, собаку віддали нібито спеціальним службам, а ті звернулися до нього, щоб прилаштувати тварину.

Пітбуля повернули в рамках новорічного обміну, за результатами якого звільнено 140 українських захисників і захисниць.

Новий великий обмін напередодні 2023 року

31 грудня відбувся черговий великий обмін полоненими.

З російського полону повернулися 140 українців, зокрема два бійці Збройних сил, 15 бійців Сил тероборони, 22 військовослужбовця Нацгвардії, 11 військовослужбовців ВМС та 10 ДПСУ. Серед них 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

Серед визволених сьогодні, зокрема, оборонці Маріуполя – 44, полонені з донецького напрямку – 48. Є звільнені, які були взяті в полон на Луганському, Харківському напрямках, а також у Київській області. Також обміняні та звільнені двоє захисників острова Зміїний та один полонений із Запорізької АЕС.

У вересні Україна визволила командирів "Азову".

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 64 воїни Збройних сил.

У жовтні Україна звільнила з російського полону 108 жінок.

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