Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла про першу підозру російському окупанту за зґвалтування жінки в Київській області.
Про це вона повідомила в Facebook.
"До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях і в "гарячих точках". Прокурори Київської області встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину", - зазначила Венедіктова.
В одному з сіл Броварського району окупант увірвався в приватний будинок і застрелив господаря. Після цього п'яний загарбник разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного жителя, при цьому погрожуючи їй насильством і зброєю.
"Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою", - додала генпрокурорка.
Вона зазначила, що військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він оголошений в розшук і до суду подано клопотання про його затримання.
"Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати за всією суворістю закону", - наголосила Венедіктова.
Раніше в мережі з'явилася інформація про цього злочинця. Також в мережі показали фото російського командира Михайла Романова і його сім'ї.