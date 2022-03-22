Це перша підозра окупанту за згвалтування.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла про першу підозру російському окупанту за зґвалтування жінки в Київській області.

Про це вона повідомила в Facebook.

"До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях і в "гарячих точках". Прокурори Київської області встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину", - зазначила Венедіктова.

В одному з сіл Броварського району окупант увірвався в приватний будинок і застрелив господаря. Після цього п'яний загарбник разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного жителя, при цьому погрожуючи їй насильством і зброєю.

"Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою", - додала генпрокурорка.

Вона зазначила, що військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він оголошений в розшук і до суду подано клопотання про його затримання.

"Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати за всією суворістю закону", - наголосила Венедіктова.

Раніше в мережі з'явилася інформація про цього злочинця. Також в мережі показали фото російського командира Михайла Романова і його сім'ї.

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