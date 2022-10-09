За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

По Нікопольському району Дніпропетровської області окупанти запустили майже 70 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Майже 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району… Били з "Градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали", - написав він.

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За словами Резніченка, у Нікополі понівечені кілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, 9 - побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.

Тим часом у Марганецькій громаді пошкоджено кілька приватних осель, сонячну електростанцію, промислове та харчове підприємства.

Резніченко додав, що інші райони протягом ночі не обстрілювались і на цю хвилину там спокійно.

Ситуація у Дніпропетровській області під час війни з РФ - важливі новини

З початку повномасштабного вторгнення - з 24 лютого, російські загарбники вже багато разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, є руйнування, жертви й постраждалі.

Зокрема, у ніч на 4 жовтня вороги запустили 30 снарядів з реактивних систем залпового вогню "Градів" по Нікополю. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали чотири особи.

На початку вересня у МВС повідомили, що через обстріли, здійснені окупантами, в нашій країні були поранені 5,5 тис. цивільних, а понад 7 тис. - загинули.

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