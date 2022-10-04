Внаслідок ворожого обстрілу місто залишилося без водопостачання.

Сьогодні вночі окупанти випустили 30 снарядів з "Градів" по Нікополю. В результаті обстрілу поранено чотирьох осіб.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Шість обстрілів і четверо поранених… Вночі росіяни ударили по Нікопольському та Синельниківському районах. Найбільше постраждав Нікополь.Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні", - повідомив він.

Відео дня

Резніченко також наголосив, що пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири.

Він також повідомив, що місто лишилося без води - пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7000 родин - без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають.

"Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі", - додав Резніченко.

Він також наголосив, що у Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих.

Тим часом у Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум'я загасили. Люди неушкоджені.

Атаки по Дніпропетровщині: що варто знати

Населені пункти Дніпропетровщини, розташовані ближче до лінії фронту, передусім Нікополь та Кривий Ріг, постійно зазнають обстрілів окупантами. Частішають і обстріли обласного центру.

В ніч на 29 вересня російські загарбники вчинили масований обстріл Дніпра. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. В результаті атаки вбито двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

Вас також можуть зацікавити новини: