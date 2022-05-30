Французький лідер наголосив, що загиблий приїхав в Україну, щоб показати світу реальність війни.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив загибель в Україні французького журналіста Фредеріка Леклерка.

Про це він сповістив у Twitter.

"Журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф приїхав в Україну, щоб показати реальність війни. На борту гуманітарного автобуса разом із цивільними, які були змушені тікати, рятуючись від російських бомб, він був смертельно застрелений", – зазначив президент Франції.

Він також висловив співчуття рідним загиблого та підтримку тим, хто інформує суспільство про події під час війни.

Обстріл евакуаційного автобуса на Луганщині: що відомо

Сьогодні, 30 травня, російські окупанти на Луганщині поблизу Сєвєродонецька обстріляли евакуаційне авто. Загинув французький журналіст.

"Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У зв'язку з обстрілом евакуацію припинили. Пізніше ЗМІ назвали ім'я загиблого журналіста - Фредерік Леклерк. Він працював на телеканалі BFMTV.

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