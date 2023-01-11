У ніч на 11 січня російські окупанти влучили у склад піротехніки у Харкові, спостерігається детонація піротехнічних виробів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. На місці події працюють спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
"Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів", - повідомив він.
При цьому додав, що за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram, що у Київському районі зафіксували ще один "приліт". За попередньою інформацією - без постраждалих та руйнувань.
Обстріли Харківщини
Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки Росії 16 грудня Харків було повністю знеструмлено, у місті було припинено водо- та теплопостачання.
30 грудня війська РФ вдарили по Куп'янському району області. В селі Катеринівка загинув чоловік, ще один отримав поранення.
9 січня російські окупанти завдали ракетного удару по ринку селища Шевченкове. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них - дитина.
Вчора, 10 січня, Харків відвідала голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.