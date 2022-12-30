Росіяни завдали удару по Катеринівці.

30 грудня російські загарбницькі війська обстріляли Куп'янський район Харківської області.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. Відомо, що пообіді російські окупанти двічі здійснили обстріли району, є загиблий та поранений.

"Сьогодні під ударом окупантів знову Куп'янський район. Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Другий обстріл стався близько 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Лікарі надали йому допомогу на місці.

Обстріли Харківської області

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл України. У Харківській ОВА повідомляли про "прильоти" ракет.

23 грудня стало відомо про російський удар по районній лікарні на Харківщині. Поранення отримали чотири працівники та один чоловік.

Також у грудні російська ракета влучила у лікарню у деокупованому Куп'янську.

Крім того, неодноразово повідомлялося про підриви людей на російських мінах. Нещодавно у лісі підірвалися чоловік із маленькою дитиною.

Вас також можуть зацікавити новини: