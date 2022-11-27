Зазначається, що ремонт електромереж на завершальній стадії.

Ситуація в Києві після останнього удару російських окупантів покращилася. Станом на 9:00 неділі, 27 листопада, в столиці практично повністю відновлено електроживлення, водопостачання, теплопостачання та зв'язок.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії.

"Вранці більшість жителів міста не тільки зі світлом, але і без аварійних і навіть стабілізаційних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії. У масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок – все працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що все ще можливі локальні аварійні ситуації.

Відключення світла в Києві - що відомо

23 листопада російські війська в черговий раз вдарили по об'єктах енергосистеми України. В результаті країна занурилася в темряву.

24 листопада стало відомо, що в Києві електроенергії немає у 70% житлових будинків. У свою чергу в ДТЕК заявили, що в столиці світло включатимуть на дві-три години.

Вранці 27 листопада в "ДТЕК Київські електромережі" заявили, що все ще існує гостра необхідність економити електроенергію. У зв'язку з цим будуть застосовуватися аварійні відключення світла, а раніше складені графіки не діють.

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