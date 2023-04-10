Ворог не дає спокою навіть мертвим.

Внаслідок нічного удару російських окупантів по Краматорську вщент зруйновано житловий будинок та два десятки могил на кладовищі. Нагадаємо, що буквально 8 квітня українці вшановували пам'ять загиблих у річницю удару РФ по залізничному вокзалу міста.

Про це повідомляє Краматорська міськрада у Telegram. За її данними, росіяни поцілили по місту ракетами.

"Цієї ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Унаслідок обстрілу сталося займання на території приватного домоволодіння, Головне управління ДСНС у Донецькій області повідомляє, що внаслідок пожежі будинок знищено ущент", - йдеться у повідомленні.

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Також ракетного удару зазнало одне з міських кладовищ, внаслідок чого повністю зруйновано 20 могил, а ще 20 - зазнали пошкоджень.

"Краматорськ систематично страждає від ворожих ракетних ударів, росіянам не дають спокою навіть мертві", - наголосили у міськраді.

Росіяни скоїли нові злочини - останні жертви окупантів

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області минулої доби, 9 квітня, поранень зазнали четверо цивільних: двоє у Дружківці, один в Кураховому й один у Костянтинівці.

Також напередодні жахливого обстрілу зазнала Запорізька область. Там ворог вбив трьох людей та зруйнував щонайменше 33 будинки українців. Нагадаємо, що внаслідок цього теракту під завалами загинула 11-річна дівчинка та її тато. Мамі та старшій сестрі вдалося врятуватися.

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