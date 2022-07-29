На місці будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару супротивника, завершено роботи, зазначили у ДСНС.

У Краматорську під час розбору завалів житлового будинку виявлено тіло ще одного загиблого чоловіка.

Про це в Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В повідомленні зазначається, що завершено роботи на місці зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку.

"Під час розбору завалу було виявлено тіло загиблого чоловіка. Всього внаслідок обстрілу загинуло дві особи та постраждало п'ятеро (з них два рятувальники, яких госпіталізовано)", - сказано у повідомленні.

Російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, внаслідок обстрілу Краматорська був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок. Повідомлялося про одного загиблого та 5 поранених.

Також було пошкоджено ще близько 20 будинків.

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