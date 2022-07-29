У Краматорську внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок, наразі відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок і кілька легковиків. Поранено п'ятеро, з яких один рятувальник. Одного загиблого рятувальники дістали з-під завалу", - йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено близько 20 будинків.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська продовжили повільний наступ на Донбасі.
За останню добу ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір'я і завдали втрат росіянам в районі Водяного, Пісків і Авдіївки.
На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося.
Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
За даними Інституту вивчення війни, російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Однак можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.
На думку експертів, РФ зараз зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Маріупольці змушені облаштовувати "квартири" у вуличних бесідках (відео)
- Удар по колонії в окупованій Оленівці: Білецький оголосив "полювання" на причетних до вбивства полонених "азовців"
- Удар по колонії в окупованій Оленівці: у Генштабі зробили заяву