Пошкоджено близько двох десятків будинків.

У Краматорську внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок, наразі відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок і кілька легковиків. Поранено п'ятеро, з яких один рятувальник. Одного загиблого рятувальники дістали з-під завалу", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено близько 20 будинків.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжили повільний наступ на Донбасі.

За останню добу ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір'я і завдали втрат росіянам в районі Водяного, Пісків і Авдіївки.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося.

Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За даними Інституту вивчення війни, російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Однак можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.

На думку експертів, РФ зараз зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.

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