Постраждалим надали невідкладну допомогу.

Російські окупанти обстріляли один з енергетичних об'єктів ДТЕК. В результаті ударів було поранено двох співробітників, які отримали невідкладну допомогу.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК на офіційному сайті. У повідомленні сказано: "Внаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків. Їм було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Загрози життю немає. Після завершення обстрілів енергетики зможуть оцінити ступінь пошкоджень обладнання і інфраструктури підприємства та невідкладно розпочати ліквідацію наслідків атаки".

У ДТЕК також розповіли, що на енергетичних об'єктах працюють тільки критично важливі співробітники. А інші виконують свої обов'язки у віддаленому режимі.

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За останні два місяці рашисти 16 разів обстріляли підприємства ДТЕК. В результаті 24 енергетика отримали поранення, а 3 загинули. Постраждалі також були серед рятувальників та працівників організацій-підрядників.

Відключення світла в Україні: остання інформація

За словами президента Володимира Зеленського, ситуація з енергопостачанням залишається дуже складною у столиці та ще шести областях — Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

У КГВА сьогодні заявили: "Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків залежить від киян".

Як повідомили у "ДТЕК Київські електромережі", в столиці будуть відключати від електрики більше будинків. Це пов'язано з підключенням багатоповерхівок, які були на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, до інших мереж для більш справедливого розподілу постачання.

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