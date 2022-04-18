Сьогоднішні жертви російських окупантів - перші загиблі внаслідок обстрілів Львову.

Кількість жертв ранкової атаки на Львів зросла. Для обстрілу використовували крилаті ракети, запуск відбувався з Каспійського регіону.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Раніше вже було відомо про 6 загиблих та 11 постраждалих осіб, серед яких одна дитина. Наразі троє постраждалих у важкому стані, у дитини - незначні ушкодження.

За кілька годин кількість загиблих зросла.

"Станом на цю годину відомо про 7 загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову", - зазначив він.

Голова ОВА наголосив, що дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися.

За наявною інформацією, для атаки на місто використали крилаті ракети повітряного базування, які випустили з Каспійського регіону.

З чотирьох ракет три вдарили по об‘єктам військової інфраструктури. Серед них склади, які не використовували. Ще одна ракета влучила по шиномонтажу.

"Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Обидва об‘єкти зруйновані повністю. Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби", - зауважив Козицький.

Обстріл Львова 18 квітня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці понеділка, 18 квітня, російські загарбники здійснили декілька ракетних ударів по Львову.

Спочатку голова ОВА Максим Козицький сповіщав, що російські військові здійснили чотири ракетні удари. Водночас міський голова Львова інформував про більшу кількість.

"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо", - писав Садовий.

Депутат Львівської міськради Андріан Гутник заявив, що спочатку окупанти націлили ракети на Івано-Франківськ, але в останню мить змінили напрямок.

Згодом голова ОПУ Михайло Подоляк заявив, що внаслідок ранкового обстрілу Львова пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін сповістив, що кілька ракет поцілили поруч з залізничними об'єктами, та опублікував фото.

Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, "УЗ" інформували про можливу затримку потягів.

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