Спочатку росіяни назвали втрату контролю над островом "кроком доброї волі", а тепер в Міноборони РФ заговорили про виведення військ заради "уникнення втрат".

У Росії не можуть змиритися з черговим ганебним провалом. Окупанти втекли з острова Зміїний і тепер придумують виправдання своїм невдачам. І якщо спочатку у РФ говорили про "крок доброї волі", то тепер там видали ще одну жалюгідну відмовку.

У Міноборони країни-агресора раптово згадали про цінність своїх військових, тіла яких окупанти навіть не забирають з поля бою. Для цього відомство вирішило "репостнути" текст з пропагандистського Telegram-каналу "Боротьба з фейками".

Так, після втрати контролю над островом Зміїний, у РФ заявили, що українські та західні ЗМІ нібито поширюють фейки. "Неправдивою інформацією" російське Міноборони називає той факт, що окупанти просто не витримали атак ЗСУ і втекли.

"Насправді", як стверджують у РФ, острів виконав своє стратегічне значення.

"Об'єкт дійсно має стратегічне значення, однак свою роль з контролю повітряного простору на цей час він виконав, а враховуючи постійні атаки ЗСУ, на його утримання витрачалися великі ресурси. Зміїний - острів вулканічного типу, на якому практично немає рослинності і укриттів, і утримувати його в умовах відкритого протистояння складно", - запевняють у РФ і навіть стверджують, що військові "успішно витримали" атаки українських сил.

Крім цього, в Росії заговорили про "цінність" своїх солдатів і офіцерів. Виявляється, країна-агресор "прийняла рішення про виведення військ" з острова. Це нібито допомогло окупантам уникнути втрат.

Жалюгідні спроби РФ виправдати свій провал вже насмішили мережу. Заява від Міноборони країни-агресора швидко отримала реакцію користувачів. Коментатори відзначають, що спроба Росії називати свою поразку фейком відмінно демонструє відчай усіх поплічників Путіна.

Острів Зміїний: ЗСУ вигнали російських окупантів

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі українські війська завдали удару по Зміїному, після чого російські окупанти покинули острів.

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями призвело до втрати контролю Росії над цією частиною Чорного моря. Це стало величезною перемогою ЗСУ, бо окупаційні війська хотіли використовувати острів як зброю проти України.

За словами військово - політичного оглядача Олексія Коваленка, на сьогодні ЗСУ завершили перший етап деблокади Чорного моря, і створили умови, коли російському військовому флоту небезпечно знаходиться в Чорному морі на відстані до 200 км від лінії берега України.

У РФ втечу окупантів з острова назвали "кроком доброї волі", через що мережа "вибухнула" мемами і насмішками. Водночас у Генштабі розповіли, коли відправлять наші війська на острів.