На світові ціни, на його думку, це не вплине.

Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру у відповідь на удари по українській енергосистемі у зимовий період.

Як розповів в інтерв'ю Politico міністр енергетики Герман Галущенко, країна-агресор регулярно здійснює кібератаки на електромережі України та, як очікується, посилить фізичні атаки, коли стане холодніше і люди більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків.

У цього спитали, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про "відповідь" на удари РФ, означати націлювання України на величезну нафтогазову інфраструктуру Росії, яка є найбільшим двигуном її економіки.

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"Це було б справедливо. Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру", - сказав міністр.

Галущенко вважає перебільшеним страх того, що напад на здатність Росії видобувати або транспортувати нафту і газ призведе до стрибка цін. Він наголосив, що інші виробники можуть компенсувати пропозицію.

"Атаки на інфраструктуру не були б настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що це те паливо, яке можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися", - стверджує міністр.

Очільник Міненерго також закликав офіційних осіб США запровадити санкції щодо російської атомної енергетики.

Війна в Україні - удари по інфраструктурі

Президент Володимир Зеленський заявляв у жовтні, що цієї зими російські терористи будуть намагатися знищити енергосистему України.

Очевидно, що Росія готується до ударів по Україні ракетами і дронами у зимовий період або після зниження температури нижче 0 °С, впевнений військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

Реагуючи на одну з останніх масованих атак, Зеленський пообіцяв окупантам потужну відповідь.

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