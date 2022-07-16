В п'ятницю в області було дуже багато обстрілів.

В Донецькій області в результаті обстрілів російськими окупантами за минулу добу загинуло вісім цивільних людей, а тринадцять - поранено.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що в п'ятницю було дуже багато обстрілів. За його словами, окупанти, зокрема, обстріляли Слов'янськ, Соледар, Бахмут, Торецьк, Красногорівку, Вугледар.

Кириленко сказав, що 15 липня було обстріляно центр міста Краматорськ, але жертв немає.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

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