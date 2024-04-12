Вчора для ударів по Україні Росія застосувала майже всі типи своїх літаків.

У четвер, 11 квітня, російські загарбники провели одну з найскладніших повітряних атак по території України.

Про це сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. "Ворог щоразу намагається видозмінювати свою тактику. Цього разу він застосував майже всі типи літаків, які в нього є, зокрема, Ту 95МС, МіГ 31К, Су-34, Су-35, а також зенітно-ракетні комплекси С-300 і "Шахеди". Тобто це сила-силенна засобів, якими він одночасно намагається бити, відволікати увагу", - розповів він.

Євлаш зазначає, що після вчорашньої атаки ворог знову вдається до "прощупувань" "шахедами", до постійного "турбуючого вогню", щоб просто "кошмарити" людей в Україні. "Звісно він намагається завдати нам клопоту, аби ми менше часу витрачали на підготовку, на перезаряджання, на переозброєння", - додав він з приводу сьогоднішніх повітряних тривог.

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Євлаш зазначає, що вчора була одна з найскладніших за весь період повітряних атак. "Вчора при масованій, одній з найскладніших за весь цей період,було збито немало цілей – це 16 із 20 ракет Х- 101 та Х-555, в тому числі - 2 із 4 керованих авіаційних ракет Х-59, а також збиті майже всі БПЛА – 39 із 40. Дуже потужно працюють також наші мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ", - наголосив він.

За його словами, росіяни застосували 6 гіперзвукових ракет "Кинжал", якими намагалися завдати ураження по наших об’єктах енергетичної інфраструктури. "Це одна з найпотужніших ракет на озброєнні РФ. Треба розуміти, що ефективна довжина застосування системи "Patriot" це 40 км. Тобто це дуже обмежений радіус" - зазначив він. При цьому додав, що таких систем має бути багато, щоб був ефективний захист.

Євлаш розповів, що РФ досить часто підтягує до межі з Харківщиною свої зенітно- ракетні комплекси С-300, використовуючи їх як балістичну зброю, користуючись досить малою відстанню та незначною кількістю часу, який є для відбиття атаки. Зокрема, вчора Росія "засипала" Україну з 12 ЗРК С300. "Поки над Україною летіло безліч ракет, "Шахедів", ворог скористався цим, перенавантажуючи нашу систему ППО. Він використав комбінований тип атаки – низьколітаючі цілі та швидкісні гіперзвукові ракети і одночасно цинічно наніс 12 ударів ЗРК С300", - додав він.

Євлаш зазначає, що РФ використовує удари по критичній інфраструктурі для того, щоб зламати моральних дух, примусити Україну до переговорів на будь-яких умовах, дестабілізувати суспільно–політичну ситуацію.

Масовані удари по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора російські загарбники знищили Трипільську ТЕС, яка забезпечувала значну частину енергопостачання Київської, Житомирської та Черкаської областей.

В Офісі президента повідомили, що тепер Україна буде імпортувати електроенергію з сусідніх країн та проводити масштабні ремонтні роботи.

Того ж дня окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по критичній інфраструктурі міста Суми - місцевій ТЕЦ.

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