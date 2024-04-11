Сьогодні Україна втратила Трипільску ТЕС - одну з найбільших в державі.

Росія знищила Трипільську ТЕС, яка забезпечувала значну частину енергопостачання Київської, Житомирської та Черкаської областей. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив в коментарі для 24 Каналу, як влада вирішуватиме проблему.

За його словами, Україна буде імпортувати електроенергію з сусідніх країн, одночасно проводячи масштабні ремонтні роботи, аби замінити те, що знищено. "Будемо інакше працювати з різними можливостями різних ТЕС, гідро-, теплогенеруючих спроможностей і так далі. Все це робитиме Україна", – зазначив радник.

Одночасно з цим, як зауважує Подоляк, Україна працюватиме далі над отриманням від партнерів сучасних систем ППО, зокрема, Patriot. Посадовець наголосив, що руйнувань енергосистеми вдалося б уникнути, якби Україна вже мала більше таких систем.

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"Дуже добре, що десь на складах стоїть Patriot, він там виконує "важливу роботу", дає відчуття комфортного проживання. Але було б бажано використовувати Patriot, який через 10 років списуватиметься через апгрейд зброї. І використовувати його сьогодні безпосередньо на території України. Тому будемо про це продовжувати говорити", – сказав Подоляк.

Радник наголосив, що Україна, як і будь-яка інша країна в умовах інтенсивної війни, не може самотужки в короткі строки побудувати такі потужні системи протиповітряної оборони.

Ситуація в Українській енергетиці після російських ударів

Як писав УНІАН, Росія розпочала масштабну ракетно-дронову атаку на українські електростанції, користуючись затримками у наданні західної допомоги Києву. Також РФ змушує Україну робити важкий вибір – захищати тил, чи фронт.

Також ми розповідали, що Росія атакувала ще один енергооб'єкт в Україні після знищення Трипільської ТЕС. Після 16:00 ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ.

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