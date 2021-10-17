Близько 200 проросійських "протестувальників" вимагають від спостерігачів ОБСЄ сприяти звільненню російського офіцера, захопленого українськими військовими.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила свою моніторингову місію на сході України через "протести" біля готелю в підконтрольному російським загарбникам Донецьку.

Про це пише Reuters із посиланням на головного спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

"Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції", - заявив Чевік.

При цьому він додав, що наразі спостерігачі не відчувають загрози з боку "протестувальників".

Зазначається, що близько 200 проросійських "протестувальників" вимагають від спостерігачів ОБСЄ сприяти звільненню російського офіцера, захопленого українськими військовими минулого тижня.

Reuters зазначає, що спостерігачі ОБСЄ і раніше стикалася з "протестами", організованими підтримуваними Москвою терористами, але цього разу вони перекрили вхід до готелю, де базуються спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, військові Збройних сил України затримали російського військового Андрія Косяка, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі. Група озброєних окупантів із пов'язками СЦКК здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ під прикриттям проведення робіт із розмінування.

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Автор: Олександр Топчій