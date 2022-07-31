Яке озброєння до нього увійшло, не розголошується.

Італія продовжує допомагати Україні оборонятися від російської агресії. Нещодавно вона відправила нашій країні новий пакет військової допомоги. Однак обидві сторони не розголошують, яке озброєння до нього увійшло.

Інформація надійшла від міністра оборони України Олексія Резнікова. Він подякував партнеру за допомогу на персональному акаунті в Twitter.

"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду і особисто своєму другові Лоренцо Геріні (міністр оборони Італії, — УНІАН) за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам'ятатиме непохитну підтримку Італії. Grazie mille (велике спасибі)", — написав Резніков.

Раніше глава партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні пообіцяла продовжувати постачати Україні важке озброєння в разі перемоги на виборах. А наприкінці червня у ЗМІ з'явилася інформація, що Італія відправить нашій державі гаубиці.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, Резніков провів переговори зі своїм колегою з США Ллойдом Остіном. Після бесіди міністр оборони України анонсував отримання засобів для зміцнення захисту нашої країни.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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