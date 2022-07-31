Рух інженерної техніки зафіксовано на тлі влучних ударів ЗСУ по Антонських залізничному та автомобільному мостах.

Росіяни активно перекидають техніку в окуповану Херсонську область, але передусім інженерну. Це відбувається після того, як ЗСУ влучно вдарили по переправах і мостах, які стратегічно важливі для ворога.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.

"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - зазначив Хлань.

Як писав УНІАН, за повідомленнями аналітиків з Інституту вивчення війни, українські захисники за останній тиждень пошкодили всі три мости, які контролюють окупанти.

Крім того, в ніч на 24 липня українські партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки за 30 км на північ від окупованого Мелітополя.

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