Крім того, окупанти ведуть повітряну розвідку на Сіверському напрямку.

Ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи російських військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Веде повітряну розвідку БпЛА. Обстріляв із ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що російська ФСБ посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах.

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