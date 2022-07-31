Своєю чергою окупанти продовжують обстрілювати українські міста.

Українські захисники в суботу, 30 липня, запобігли наземній атаці окупантів на північному заході Херсонської області.

Цю інформацію підтвердили в новому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни.

Там зазначається, що окупантам не дали піти на штурм з окупованого Брускинського на Білогірку, розташовану на західному березі Інгульця.

"Російські сили також завдали авіаударів по Новогригорівці та Андріївці, розташованим поблизу кордону Херсонської та Миколаївської областей. 30 липня російські війська продовжували обстріл Миколаївської та Дніпропетровської областей з артилерійських знарядь і реактивної артилерії. Влада Дніпропетровської області повідомила, що російські війська випустили 40 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град" по Нікополю на західному березі Дніпра. Офіційні особи Миколаївської області також повідомили, що російські війська завдали удару по Миколаєву з РСЗВ "Смерч", - сказано в повідомленні.

Аналітики зазначають, що окупанти продовжували зусилля з відновлення логістики та створення оборонних позицій на південь від лінії зіткнення на тлі безперервних ударів ЗСУ по ворожих комунікаціях.

Раніше стало відомо, що російські окупанти на Херсонщині ходять по селах і шукають цивільний одяг, щоб втекти з фронту.