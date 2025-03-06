Поранення отримала 31 особа, з них троє у вкрай важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

У Кривому Розі внаслідок російського удару балістичною ракетою по готелю кількість жертв зросла до чотирьох.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram. "... На жаль, загинуло троє людей", - відзначив Вілкул.

О 8:55 Вілкул повідомив оновлену інформацію про жертв. "На жаль, у реанімації помер чоловік, 43 роки. Стан був найважчий, лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям", - повідомив Вілкул.

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Таким чином, кількість жертв від російської терористичної атаки зросла до чотирьох.

За його словами, у перші години з-під завалів вдалося врятувати 18 людей. Пожежа була згашена. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Поранення отримала 31 особа, у тому числі 13-річна дівчинка. Наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них троє у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу", - додав Вілкул.

Він сказав, що триває ліквідація наслідків удару. Задіяні всі необхідні служби та техніка. На ранок вже вдалося відновити рух тролейбусів.

"За попередньою інформацією, крім готелю пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 2 школи, 2 дитсадки, заклад культури, пошта, об'єкти бізнесу", - повідомив Вілкул.

Як уточнив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, серед загиблих - чоловіки та жінка.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили, що також пошкоджено 12 магазинів та 19 автомобілів.

Усього було врятовано 19 осіб.

"Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали. Розгорнуто "Пункт незламності". Психологи ДСНС вже надали допомогу 10 постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, буквально перед російським ракетним ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Великої Британії. "Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив Зеленський.

Президент України наголосив, що не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя.

Удар по Кривому Рогу

Ввечері, 5 березня, російська балістична ракета влучила в п'ятиповерховий готель у житловому кварталі Кривого Рогу. Раніше повідомлялося про двох загиблих.

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