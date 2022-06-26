Обидві ракети випущено з території окупованого Криму.

Українські військові збили дві ворожі ракети над Одесою, випущені ворогом під прикриттям грози.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх із берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму. Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-яку годину за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні командування зазначають, що обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня складна, але контрольована.

"Противник продовжує ведення бойових дій переважно шляхом вогневого впливу на наші підрозділи з метою недопущення перегрупування військ, тим часом намагається укріплювати нові оборонні рубежі. По наших позиціях на Херсонщині серед ночі парою ворожих винищувачів Су-35 було випущено 2 ракети, а позиції на Миколаївщині ворог атакував "Смерчем" на світанку. Втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Так, ранком у передмісті Миколаєва підрозділами протиповітряної оборони знищений безпілотний літальний апарат навідного оперативно-тактичного рівню, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на обласний центр.

"В Баштанському районі Миколаївської області протягом ночі ворог щільними обстрілами гатив по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих нема. На Херсонщині тривають бойові дії. Ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та "списати" ураження колег на українських військових", - зазначають у повідомленні.

"Практично всі населені пункти, через які протікає річка Інгулець, в скрутному становищі: зруйновані будинки, пошкоджено елеватори та інша виробнича, соціальна й дорожня інфраструктура. Узбережжя в багатьох місцях заміновано. Місцеві партизани та учасники руху спротиву все активніше протидіють колаборантам, внаслідок чого ті посилюють охорону, готуються до втечі в Крим", - додали у командуванні.

Нагадаємо, у Чорному морі знову обстріляли вишку "Чорноморнафтогазу". Снаряд влучив у вертолітний майданчик.

Раніше Збройні Сили України вже завдавали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка". Після цього у Росії пригрозили ударами у відповідь по "центрам прийняття рішень" у Києві.

Довідка УНІАН. РФ в 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Вас також можуть зацікавити новини: