ДТП сталося за участю Audi, якою керував іноземець.

На Одещині в ДТП загинула 15-річна дівчинка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції на Одещині.

За попередніми даними, на трасі Київ-Одеса, біля села Воробіївка, 52-річний іноземець, прямуючи на Audi у бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем "ВАЗ", який рухався у попутному напрямку. У салоні цієї машини була родина з Березовського району – чоловік із дружиною 61-го та 62-х років, а також їхня 15-річна дочка.

"Дитина загинула. Його батьків із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Громадянину іноземної держави медичну допомогу надали на місці аварії", - сказано в повідомленні.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група. Встановлюються повні події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп українські військові потрапили у смертельну ДТП. В аварії загинув 22-річний військовослужбовець.

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