Снаряд влучив у вертолітний майданчик.

У Чорному морі обстріляна, імовірно ракетою, вишка "Чорноморнафтогазу"("вишки Бойка").

Про це пише Telegram Baza.

За даними каналу, удар був завданий сьогодні вночі по самопідіймальній плавучій буровій установці (СПБУ) "Таврида".

Снаряд потрапив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п'ять метрів.

ЗСУ вдарили по "вишках Бойка": що відомо

Збройні Сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Після цього у Росії пригрозили ударами у відповідь по "центрам прийняття рішень" у Києві.

Довідка УНІАН. РФ в 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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